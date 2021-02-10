Бесплатная версия Spotify закручивает гайки еще сильнее – все, чтобы вы купили Premium

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принуждение к подписке

Популярный музыкальный сервис Spotify начинает ограничивать функционал своей бесплатной версии по всему миру. Цель – побуждать больше людей оформить платную подписку.

В частности, пользователи бесплатной версии Spotify уже не смогут прослушивать музыку в определенном порядке, повторять отдельные треки или возвращаться к предыдущим песням. Эти базовые функции доступны только в премиум-подписке.

Подобные ограничения ранее вводились в некоторых регионах, однако ограничения отличались в зависимости от региона – например, в нашем регионе можно было ставить трек на "залепание", чтобы был повтор этого трека постоянно, однако произвольный порядок песен возможности включить не было. Теперь ограничения распространяются на весь мир. Цель – заставить слушателей платить за прослушивание.

Оправдано ли такое ограничение бесплатного доступа к музыке? Следует ли Spotify сосредоточиться на других методах монетизации? Жду вашего мнения в комментариях!

Напомним, что Spotify готовится к внедрению подписки Supremium за 20$ в месяц с поддержкой более качественного звука.

Источник - india today