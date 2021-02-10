Билл Гейтс форсит за Android и вот почему

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Билл Гейтс назвал причины симпатии к Android

Объективно противостояние сторонников iOS и Android перестало носить характер «кровопролитных боев», где сторонники одного из лагерей доказывали другим с пеной во рту, почему их выбор лучше. Зеленый робот стал дружелюбнее, Android-смартфоны радуют своим разнообразием и фирменными фишками. Поэтому они стали отдельной кастой, где все меньше видны следы заимствований и плагиата. Они уже диктуют моду и двигают прогресс. А вот Apple изрядно сдала позиции новатора и того, кто вершит революцию на рынке.

Но вот в чем Android-производители проигрывают Apple так это в умении преподносить свои продукты. Концерн из Купертино сумел внушить огромной армии адептов, что iPhone — это статус, показатель успешности и наивысшее качество. А самое главное — это признак финансовой состоятельности.

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Но далеко не все толстосумы мира пользуются iPhone. Среди «еретиков» — Билл Гейтс. Бывший глава Microsoft и один из богатейших людей планеты «топит» за Android. Он убежден, что аппараты с зеленым роботом дают больше свободы и они гибкие в плане настройки, функциональности и пользовательского опыта. В числе преимуществ Android — возможность установки на смартфон разнообразное программное обеспечение. Подобным образом кастомизировать iPhone нельзя.

Это уже не первый раз, когда Бил Гейтс хвалит Android. Возможно, делает это он не в последнюю очередь и из-за того, что зеленый робот позволяет установить программы Microsoft.

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Источник: macrumors