Больше никакого зума 10x: Samsung Galaxy S24 Ultra получит только 5x оптическое увеличение – Ice Universe

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But why?

В последние три года флагманские смартфоны серии Samsung Galaxy S Ultra предлагали 10 МП телефотообъектив с 10x оптическим увеличением – камеры Galaxy S21 Ultra, S22 Ultra и S23 Ultra имеют максимальный 10-кратный оптический зум. Однако у Galaxy S24 Ultra формула может измениться. Ice Universe сообщает о телеобъективах 3x 10 МП и 5x 50 МП 1/2.52" 0.7μm.



Интересна мотивация такого шага со стороны Samsung, если он действительно произойдет. В таком случае у компании не будет номинального преимущества в увеличении перед Apple iPhone 15 Pro или Xiaomi 13 Ultra.



Также ожидается, что Galaxy S24 Ultra будет иметь 200 МП датчик основной камеры ISOCELL HP2X с оптической стабилизацией, 12 МП ульраширокоугольник с автофокусом и 12 МП селфи-камеру.﻿

Источник: SamMobile