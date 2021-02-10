Больше сведений о Nothing Phone (2a): среднебюджетный вариант от Nothing менее 400 евро

108

Свежие слухи о Nothing ﻿

Еще раньше стало известно, что компания Nothing работает над новым более бюджетным смартфоном. По слухам, это будет Nothing Phone (2a).

Сама компания еще не подтвердила существование смартфона, но все источники указывают на его быстрое появление. Инсайдер Роланд Куандт через X поделился некоторыми интересными сведениями.

Смартфон будет доступен в конфигурациях 8 ГБ+128 ГБ и 12 ГБ+256 ГБ. Он будет предложен в белом или черном цвете. Базовая модель Nothing Phone (2a) будет стоить менее 400 евро.

Согласно предыдущим утечкам, смартфон будет иметь совершенно новый дизайн. У него будет круглый модуль с горизонтально расположенными датчиками двойной камеры. Островок камеры окружен светодиодными полосками Glyph. Утечка информации о производственном образце устройства показала, что у него будет двойная тыльная камера с разрешением 50 Мп и 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением FHD+. Ожидается, что OLED-панель будет поставлена китайской компанией Visionox или BOE. Как сообщается, Nothing Phone (2a) будет работать на базе процессора MediaTek Dimensity 7200.

Nothing уже подтвердила свое присутствие на MWC 2024, мероприятие запланировано на 27 февраля. Пожалуй, именно тогда и биде представлено новое устройство.

Источник: X