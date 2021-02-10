Black Shark 5 и Black Shark 5 Pro: все самое главное об игровых смартфонах

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TENAA рассекретил характеристики, но изображений нет

У суббренда Xiaomi все готово, чтобы представить новое поколение игровых смартфонов — Black Shark 5. В пользу того, что компания находится в шаге от презентации новинок говорит их сертификация в китайском ведомстве TENAA. А мы заодно и узнали, какими характеристиками наделят смартфоны.

Новинок будет две — Black Shark 5 и Black Shark 5 Pro. Базовая модель линейки заключена в корпус с габаритами 163,83х76,25х10,37 мм и весит 223 грамма. На передней панели установили AMOLED-дисплей диагональю 6,67 дюйма и разрешением FullHD+. В область экрана интегрировали сканер отпечатков пальцев, и частоту обновления довели до 144 Гц.

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Построен Black Shark 5 на чипе Snapdragon 8 Gen 1 в связке с 8/12 Гб оперативной памяти. Предложили флеш-накопитель на 128/256 Гб, аккумулятор емкостью 4650 мАч с быстрой 120-ваттной зарядкой, фронталку на 13 Мп и тройную тыльную камеру с 64 Мп модулем в качестве главного.

Black Shark 5 Pro заключен в корпус с габаритами 163,86х76,53х9,8 мм и весом 226 грамм. У «прошки» будет тот же чип, дисплей, аккумулятор и фронтальная камера, что и у базовой версии. Но при этом предложат модификации с 16 Гб оперативки и 512 Гб постоянной памяти. А в качестве ключевого модуля на тыльной стороне будет выступать датчик разрешением 108-мегапикселей.

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Источник: gizmochina