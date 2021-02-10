Технодрайв: приглашение на анонс Redmi K50 Gaming Edition

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Скорость, мощь и эффективное охлаждение — фишки новинки

16 февраля Xiaomi устроит анонс Redmi K50 Gaming Edition. В преддверии него ни дня не проходит, чтобы компания не подкинула каких-то подробностей о новинке. Сегодня она разослала в профильные издания приглашение на предстоящую презентацию.

Они получили в подарок коробку, внутри которой найдут макет гоночного болида команды Mercedes-AMG Petronas Formula One Team. Таким образом компания подтверждает намерение выпустить гоночную версию Redmi K50 Gaming Edition со специальным дизайном и логотипом Mercedes-AMG.

В подтверждение того, что смартфон будет отличаться холодным нравом и получит эффективную систему охлаждения, в коробку с приглашением компания положила элементы, которые входят в нее. Кроме того, она наглядно показала ту площадь, которую затронет охлаждение. Напомним, что одним из своих тизеров производитель сообщил, что площадь, на которой будет отводиться тепло, составила 4861 мм².

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Redmi K50 Gaming Edition предложит Snapdragon 8 Gen 1, 120-герцовый AMOLED-дисплей диагональю 6,67 дюйма разрешением 2400х1080 точек, селфи-камеру Sony IMX596 на 20 Мп и тройную тыльную камеру 64 Мп (Sony IMX686) + 13 Мп + 2 Мп. Питать его будет батарейка емкостью 4700 мАч с быстрой 125-ваттной зарядкой.

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Источник: gizmochina