Blackberry: I'll be back

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BlackBerry вернется в 2021 году с 5G-смартфонами

BlackBerry. Даже, если у вас не было телефона этой компании, то вы наверняка слышали это имя. И, скорее всего, в разрезе того, что это аутсайдер, который сумел растерять свое лидерство в индустрии мобильных телефонов. В попытке воспрепятствовать исчезновению марки с рынка смартфонов, компания BlackBerry заключила соглашение с TCL, отдав ей право производить смартфоны под собственным брендом.

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Изрядно намаявшись и не достигнув успехов, в феврале нынешнего года TCL объявила о решении не продлевать лицензионное соглашение с BlackBerry. Китайская компания немедленно прекратила выпуск устройств этой марки, а с 31 августа они должны исчезнуть с продажи. Поддержка же уже проданных смартфонов завершится в августе 2022 года.

Отказ TCL от сотрудничества означал, что история мобильных устройств BlackBerry подошла к концу. Еще один бренд будет покоиться на «кладбище» исчезнувших брендов. Но неожиданно сегодня BlackBerry просит не спешить хоронить ее марку на рынке мобильных устройств и пообещала вернуться в 2021 году.

Как стало известно, компания заключила лицензионное соглашение с OnwardMobility и FIH Mobile Limited, которые займутся разработкой и производством новых 5G-смартфонов Blackberry. Есть предположения, что это по-прежнему будут нишевые устройства, а сделает их такими, прежде всего, наличие QWERTY-клавиатуры.

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Работать они должны под управлением Android. На каких рынках будут продаваться новые Blackberry, не сообщается. Ждет ли их признание? Сказать сложно. Рынок очень изменился и меняется постоянно. Примут ли новинки публика в 2021 году, покажет время. Но есть большой скепсиc, что у смартфонов Blackberry есть будущее.

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Источник: phonearena