Новую линейку Realme покажут в начале следующего месяца

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Realme готовят линейку X7, одним из смартфонов будет флагманское устройство.





В последнее время китайский бренд Realme не может остановиться подкидывать новые инфоповоды. Сначала информация о сразу нескольких бюджетных новинках, потом выпуск новых бюджетных наушников. А теперь появилась информация об очень скором выходе новой серии смартфонов, одним из которых окажется флагман.

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В Сети стали появляться слухи, что Realme проведет презентацию новой продукции 1 сентября в Китае. Гендиректор Realme Сюй Ци недавно подогревал интерес к этому событию через свой аккаунт Weibo. А сегодня компания выпустила официальное подтверждение того, что презентация серии Realme X7 состоится именно 1 сентября.

Само событие состоится в 14:00 по местному времени. Компания дала понять, что линейка Realme X7 будет выделяться тонким форм-фактором и изогнутым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц. Будут представлены два устройства, а именно младший Realme X7 и старший Realme X7 Pro. Кроме того, смартфоны будут поддерживать сети пятого поколения – для Китая это важно.





Ходят слухи, что Realme X7 и Realme X7 Pro будут оснащены поддержкой быстрой зарядки до 65 Вт.

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В Сети уже предположили, что смартфон под кодовым номером RMX2176, который недавно был замечен в базе TENAA, - это и есть Realme X7. На сайте TENAA можно найти полные характеристики и изображения устройства. Realme X7 должен работать на базе Qualcomm Snapdragon 765G.

Логично, что недавно появившийся аппарат под номером RMX2121 может стать Realme X7 Pro. В базе данных TENAA этот смартфон представлен, к сожалению, совсем скудным описанием технических характеристик, не так много выложено и изображений. Зато мы знаем, что это устройство получило одобрение 3C. Если слухи верны, нас ждет флагманское устройство на топовом чипе Snapdragon 865.





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Источник: Sparrows News



