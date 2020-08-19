Sony готовит к выпуску новый флагман Xperia 5 II

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Sony не сдается и готовит фанатов к выходу нового флагмана Xperia 5 II.





Текущее флагманское устройство от японской компании Xperia 1 II уже продается по (смехотворной) цене в 1200 долларов. Однако, похоже, компании этого мало, и она готова выпустить еще один флагман. На сайте торговой площадки Alibaba появились фотографии чехла для смартфона, который профильные издания уже окрестили как Xperia 5 II. Информация о немного уменьшенной версии Xperia 1 II должна появиться в ближайшее время.

По данным GSMArena, смартфон, скорее всего, будет иметь дисплей с соотношением сторон 21:9, а на его правой гране будет расположен сканер отпечатков пальцев. Судя по просочившимся изображениям, смартфон сохранит миниджек 3,5 мм, расположен он будет на верхней грани устройства. На задней крышке можно заметить блок основной камеры, состоящий из трех объективов.

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Интересно, что до этого Sony даже не намекала на появление Xperia 5 II, но это уже не первый раз, когда еще не анонсированные устройства бренда появляются значительно раньше старта продаж на китайской площадке Alibaba.

Если слухи верны, и нас действительно ждет флагманское устройство, то Xperia 5 II будет работать на базе Snapdragon 865, аналогично Xperia 1 II, а также будет иметь те же запасы памяти: 8 Гб ОЗУ + 128 Гб хранилища.

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Источник: GSMArena



