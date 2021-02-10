Blackview BL9000 – 300$ за Dimensity 8020 (аналог Snapdragon 870), Samsung GN5 и 120 Вт зарядки – топовый защищенный смартфон

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ДВА ЭКРАНЫ И МОЩНОЕ ЖЕЛЕЗО

Компания Blackview объявила о предстоящем выходе своего нового защищенного 5G смартфона с уникальным дизайном с двумя экранами и мощными характеристиками – Blackview BL9000.

Помимо отличного дизайна с двумя экранами, что еще можно ожидать от смартфона? Во-первых, 6,78-дюймовый дисплей с разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц. Также будут два мощных динамика от Harman Kardon.

Во-вторых, смартфон оснащен 5G чипсетом MediaTek Dimensity 8020, 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти UFS 3.1. Поддерживается Wi-Fi 6. В-третьих, тройная камера 50 Мп с основой Samsung GN5 с оптической стабилизацией (такая же, как у Samsung Galaxy S23 FE) и селфи-камера тоже 50 Мп.

В-четвертых, смартфон выдерживает температуру от –20 до +60 градусов, имеет защиту IP68/IP69K и военный стандарт MIL-STD-810H. И напоследок, батарея емкостью 8800 мАч с поддержкой быстрой 120-ваттной зарядки.

Blackview BL9000 поступит в продажу 17 января по цене $599 – однако, первые 500 покупателей смогут приобрести его за $299 – и за эти средства смартфон шикарный! Оставляем ссылку на приобретение на AliExpress – добавляйте в корзину, а 17 января оплачивайте по очень привлекательной цене.

Цена за версию 12/512. Добавляйте в корзину – а 17.01 оплачивайте по лучшей цене!