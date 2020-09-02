Blackview BV6300 Pro: будь уверен, этот смартфон не подведет в сложных условиях

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Blackview BV6300 Pro с максимальным уровнем защиты готов к любым испытаниям

Компания Blackview не новичок на рынке защищенных устройств. Ниша не самая популярная и востребованная, но такие аппараты нужны людям сложных профессий, где есть пыль, вода и грязь, где мобильник можно легко уронить, рискуя вывести его из строя. Именно для эксплуатации в таких сложных условиях создавался Blackview BV6300 Pro, который был представлен в мае нынешнего года.

С момента его запуска прошло больше трех месяцев, и компания решила похвастаться тем, что смартфон был достаточно хорошо принят и разошелся по миру тиражом 200 тысяч единиц. Blackview BV6300 Pro обладает максимальным уровнем защиты IP68/IP69K и MIL-STD-810G, что позволяет ему спокойно совершать погружение в воду на глубину 1,5 метра в течение 30 минут.

В своем арсенале смартфон имеет 5,7-дюймовый дисплей разрешением HD+, процессор Helio P70, 6 Гб оперативной памяти и 128 Гб встроенной, чип NFC и операционную систему Android 10. Разрешение селфи-модуля составило 13-мегапикселей и на тыльной стороне установили четверную тыльную камеру, где главный датчик от Samsung на 16-мегапикселей. Питает смартфон батарейка емкостью 4380 мАч и есть сканер отпечатков пальцев.

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