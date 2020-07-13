Blackview BV6300 Pro с максимальным уровнем защиты доступен со скидкой 26%

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Сегмент защищенных смартфонов на очень разнообразен с точки зрения игроков. В мире не так много компаний, которые продолжают выпускать по-настоящему неубиваемые аппараты, но Blackview считает эту нишу той, где она может занять приличную долю.

Одна из последних новинок компании — Blackview BV6300 Pro. И только с13 по 15 июля на торговой площадке AliExpress его предлагают по цене $199,99, что на $70 ниже его обычной цены. Аппарат средний по характеристикам, но это практически универсальный гаджет для тех, кто часто отправляется в походы или любит активные виды спорта. Весит защищенный девайс 230 грамм и внутри него скрывается аккумулятор емкостью 4380 мАч.

В активе Blackview BV6300 Pro дисплей диагональю 5,7 дюйма разрешением 1440х720 точек, чипсет Helio P70, 6 Гб оперативной памяти и флеш-накопитель на 128 Гб. Создавать селфи можно на 13 Мп фронталку и на тыльной стороне установили ансамбль из 4 сенсоров на 16 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 0,3 Мп.

Смартфон сертифицирован по военному стандарту MIL-STD-810G и классу защиты IP68/IP69K. В наличии чип NFC, быстрая 18-ватная зарядка и гаджет можно заряжать без проводов на мощности 10 Вт.

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