Blackview BV8800: максимум защиты и 50 Мп камера от Samsung

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Blackview BV8800 — вершина производительности и прочности. Именно так позиционирует этот смартфон производитель. В числе преимуществ устройства компания выделяет емкий аккумулятор, дисплей с повышенной частотой обновления и четырехкомпонентную тыльную камеру. Все это, по мнению, компании позволит этой модели стать лидером среди неубиваемых мобильников.

Blackview BV8800 стал заявкой на успех благодаря присутствию 90-герцового дисплея, аккумулятора емкостью 8380 мАч с быстрой зарядкой мощностью 33 Вт (до 100% за 1,5 часа). В качестве аппаратной платформы предложили восьмиядерный чип Helio G96 с пиковой частотой 2,05 ГГц.

Работает Blackview BV8800 под управлением операционной системы Android 11 с фирменной оболочкой Doke OS 3.0. Прошивка предлагает поддержку интуитивных жестов для быстрой навигации, повышение стабильности и переработанный пользовательский интерфейс.

Смартфон предлагает максимальную защиту от пыли и влаги по стандарту IP68/IP69K, а также он получил сертификат MIL-STD-810H. В качестве главного датчика в основной камере выступает сенсор ISOCELL JN1 на 50-мегапикселей. Имеются режимы портретной и ночной съемки, а делать качественные снимки помогает искусственный интеллект.

Продажи Blackview BV8800 стартуют 10 января 2022 года и с первых дней компания будет продавать его по цене $199,99, что на $100 меньше его обычной цены.

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