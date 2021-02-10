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Привет, друзья! Новый год уже не за горами, и одной из первых новинок 2023 года станет свежий флагман от Blackview – BV9200. Смартфон относится все к той же противоударной серии. Производитель обещает, что за доступную цену мы получим крутой защищенный смартфон с флагманскими характеристиками. Давайте узнаем, так ли это.

Характеристики телефона Blackview BV9200

6,6-дюймовый IPS-дисплей Blackview BV9200 может похвастаться разрешением 2.5K и частотой обновления 120 Гц. Технология TÜV Rheinland Low Blue Light защищает глаза от вредного синего излучения. Экран покрыт закаленным стеклом Corning Gorilla Glass 5.

Толщина мобильного устройства составляет 13,6 мм, вес – 310 граммов. Поддерживаются стандарты IP68, IP69K и MIL-STD 810H. Blackview BV9200 можно погружать на глубину до 1,5 метра в течение 30 минут, а падения с высоты до 1,2 метров не способны навредить смартфону.

На борту Blackview BV9200 установлен процессор MediaTek Helio G96 с 8 ГБ оперативной памяти. ОЗУ расширяется еще на 6 ГБ благодаря виртуальному расширению. Объем постоянного накопителя – 256 ГБ + поддерживается карта памяти на 1 ТБ.

Двойные динамики выдают качественный звук Smart-PA BOX с 5 аудио эффектами. Фронтальная камера оснащена 16-мегапиксельным сенсором от Samsung. Двойная основная камера имеет главный 50-мегапиксельный модуль Samsung JN1 и дополнительный на 8 Мп, обеспечивающий ультраширокую и макро съемку. Также Blackview BV9200 поддерживает технологию ArcSoft 3.0 и записывает видео в разрешении 2K.

Емкость аккумулятора Blackview BV9200 составляет 5000 мАч. Имеется 66-ваттная проводная и 30-ваттная беспроводная зарядка. Телефон работает под управлением Android 12 и фирменной прошивки Doke OS 3.1.

С 9 по 13 января на Blackview BV9200 будет действовать выгодная цена 199.99 долларов. Заказ можно оформить по ссылке в официальном магазине бренда на Aliexpress.

Пишите в комментарии, что думаете о новинке Blackview BV9200. Заслуживает ли данная модель вашего внимания в 2023 году?