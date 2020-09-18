Blackview BV9900E на старте продаж доступен со скидкой

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Blackview BV9900E предлагают по сниженной цене на старте продаж

Не так давно Blackview обновила линейку защищенных устройств и представила новую модель BV9900E. Теперь компания готовится к старту продаж и в рамках продвижения новинки на рынке организовала акцию, позволяющую приобрести ее со скидкой. Так, только с 21 сентября по 5 октября ценник на Blackview BV9900E составит $259,99 вместо $399,99.

Это смартфон, заключенный в прочный корпус, который позволяет ему с честью справляться с неблагоприятными условиями. Для его создания использовали металл, противоударный жидкий силикон и закаленное стекло Gorilla Glass пятого поколения. Заявлена защита по классу IP68/IP69K и военному стандарту MIL-STD-810G. Это позволяет Blackview BV9900E не бояться воды, грязи, падений, ударов и температурных перепадов. Смартфон продолжит исправно функционировать даже при температуре окружающей среды -30°С, а все благодаря режиму IceMode, который активируется, как только температура воздуха опускается ниже -15°С.

Смартфон обладает 5,84-дюймовым дисплеем разрешением FullHD+, операционной системой Android 10 и четырехкомпонентной основной камерой, где главный датчик Sony IMX582 на 48 Мп со светосилой f/1.79. Дополняют его ширик на 16 Мп, датчик глубины на 0,2 Мп и объектив для макросъемки 2 Мп.

Базируется Blackview BV9900E на чипе Helio P90, обладает 6 Гб оперативной памяти и 128 Гб постоянной, аккумулятором емкостью 4380 мАч, NFC, GPS-приемником и сканером отпечатков пальцев на торце.

Помимо того, что с 21 сентября Blackview BV9900E будут предлагать по сниженной цене, производитель устраивает розыгрыш. Если вы хотите получить смартфон всего за $0,99, вам необходим добавить его в корзину на AliExpress, стать подписчиком магазина Blackview Offical Store и оставить свой комментарий.





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