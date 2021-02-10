Blackview MP200: мощный мини-пк для работы и развлечений

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Компактный и мощный ПК для работы и досуга

Сегодня, когда все больше людей работают дистанционно, приобретают популярность компактные рабочие станции и мини ПК. Чтобы удовлетворить растущий спрос, компания Blackview планирует в ближайшее время презентовать компактный компьютер под названием MP200.

Он будет иметь серьезные характеристики: процессор Intel Core i5-11400H 11-го поколения, 16 ГБ оперативной памяти с возможностью расширения до 128 ГБ, SSD на 512 ГБ с возможностью добавить жесткий диск на 2 ТБ.

Blackview MP200 имеет компактные размеры всего 183,2 мм × 150 мм × 75,5 мм и весит всего 690 г, чтобы пользователям было удобно носить его для работы, развлечений и обучения в дороге.

Кроме того, MP200 оснащен подставкой против скольжения, которая не только уменьшает риск опрокидывания мини-ПК, но и улучшает отвод тепла, повышая стабильность системы.

Чтобы обеспечить бесперебойную работу в течение долгих часов интенсивных рабочих задач, MP200 оснащен эффективной системой охлаждения в сочетании с тихим вентилятором, работающим на скорости до 4300 об/мин.

Даже при интенсивном использовании уровень шума остается ниже 39 дБ, что эквивалентно условиям, благоприятным для сна ребенка. Это позволяет пользователям наслаждаться спокойными условиями, сохраняя высокую производительность.

Blackview MP200 оснащен процессором Intel Core i5-11400H 11-го поколения, который работает на частоте до 4,5 ГГц MP200 также оснащен 16 ГБ оперативной памяти DDR4 3200 МГц и поддерживает расширение до 128 ГБ, обеспечивая достаточно места для работы с ресурсоемкими программами.

Кроме того, он оснащен твердотельным накопителем (SSD) на 512 ГБ и поддерживает максимальную масштабируемую емкость жесткого диска 2 ТБ, предоставляя пользователям более эффективное решение для хранения данных для различных потребностей в хранилищах.

Также компьютер оснащен щедрым набором разъемов: четырьмя портами USB 3.2 Gen 2 до 10 Гбит/с и гигабитным портом RJ 45 LAN. Кроме того, MP200 оснащен портами DisplayPort, HDMI 2.0 и Type-C, поддерживающими вывод изображения в 4K, что позволяет одновременно подключать три дисплея.

С беспроводными интерфейсами также на высоком уровне, поддерживаются стандарты WiFi 6 и Bluetooth 5.2.

По предварительной информации, мировой дебют Blackview MP200 состоится с 12 по 18 июня 2023 года. Ознакомиться подробнее с устройством и сделать предзаказ можно на сайте по этой ссылке .

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Источник: aliexpress