Blackview OSCAL S60 Pro: бюджетный защищенный смартфон с ночным видением

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Не так давно Blackview анонсировала очередной свой защищенный смартфон OSCAL S60 Pro, который интересен не только своими неубиваемыми свойствами, но и камерой. Главная фишка устройства — инфракрасная камера ночного видения, которая позволяет создать фото и видео в полной темноте.

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В ее основе лежит 8-мегапиксельный датчик Sony IMX219 и два компактных ИК-светодиодных излучателя, излучающих инфракрасный свет с длиной волны 830–870 мм. Сама опция ночного видения не активирована автоматически и ее необходимо будет включить в настройках камеры при необходимости создать снимки в кромешной тьме.

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Производитель указывает на то, что в повседневной жизни можно найти различные сценарии использования камеры ночного видения Blackview OSCAL S60 Pro. Например, она может стать верным помощником, когда необходимо найти путь в ночном лесу, есть желание устроить приключение или ночевку в заброшенном здании. Может пригодиться она и для наблюдения за животным миром в темное время суток или же поможет найти потерявшегося домашнего питомца. Среди сценариев ее использования компания упоминает поиск предметов там, где есть недостаток внешнего освещения.

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Blackview OSCAL S60 Pro построен на базе чипа Helio A25, предлагает 4 Гб оперативной памяти и 32 Гб встроенной с возможностью ее расширения посредством карт microSD до 1 ТБ. Емкость аккумулятора составила 5580 мАч и руководит работой устройства операционная система Android 11 с оболочкой Doke OS 2.1.

В арсенале Blackview OSCAL S60 Pro фронталка на 8 Мп, 5,7-дюймовый экран разрешением HD+, модуль NFC и помимо камеры ночного видения на тыльной стороне установили сенсор на 13 Мп. При этом начинка заключена в ударопрочный и водонепроницаемый корпус с классом защиты IP68/IP69K, а также ему присвоен военный стандарт MIL-STD-810H. Оценили смартфон в $109,99, и он уже доступен для приобретения.

Купить Blackview OSCAL S60 Pro