Blackview OSCAL S60 Pro: бюджетный защищенный смартфон с ночным видением
Не так давно Blackview анонсировала очередной свой защищенный смартфон OSCAL S60 Pro, который интересен не только своими неубиваемыми свойствами, но и камерой. Главная фишка устройства — инфракрасная камера ночного видения, которая позволяет создать фото и видео в полной темноте.
В ее основе лежит 8-мегапиксельный датчик Sony IMX219 и два компактных ИК-светодиодных излучателя, излучающих инфракрасный свет с длиной волны 830–870 мм. Сама опция ночного видения не активирована автоматически и ее необходимо будет включить в настройках камеры при необходимости создать снимки в кромешной тьме.
Производитель указывает на то, что в повседневной жизни можно найти различные сценарии использования камеры ночного видения Blackview OSCAL S60 Pro. Например, она может стать верным помощником, когда необходимо найти путь в ночном лесу, есть желание устроить приключение или ночевку в заброшенном здании. Может пригодиться она и для наблюдения за животным миром в темное время суток или же поможет найти потерявшегося домашнего питомца. Среди сценариев ее использования компания упоминает поиск предметов там, где есть недостаток внешнего освещения.
Blackview OSCAL S60 Pro построен на базе чипа Helio A25, предлагает 4 Гб оперативной памяти и 32 Гб встроенной с возможностью ее расширения посредством карт microSD до 1 ТБ. Емкость аккумулятора составила 5580 мАч и руководит работой устройства операционная система Android 11 с оболочкой Doke OS 2.1.
В арсенале Blackview OSCAL S60 Pro фронталка на 8 Мп, 5,7-дюймовый экран разрешением HD+, модуль NFC и помимо камеры ночного видения на тыльной стороне установили сенсор на 13 Мп. При этом начинка заключена в ударопрочный и водонепроницаемый корпус с классом защиты IP68/IP69K, а также ему присвоен военный стандарт MIL-STD-810H. Оценили смартфон в $109,99, и он уже доступен для приобретения.
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