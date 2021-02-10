Blackview представляет универсальный планшет MEGA 1 с большим 120 Гц экраном.

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многофункциональное устройство для разных сценариев

Blackview анонсировал глобальный релиз своего планшета MEGA 1 на 18 марта. Новинка поразит 11,5-дюймовый 2,4К дисплей с высокой частотой обновления 120 Гц для плавной картинки. Кстати, у устройства есть сертификат Widevine L1, позволяющий просматривать контент на Netflix в высоком разрешении.

MEGA 1 оборудован 50 МП основной камерой для записи видео 2К и детализированных снимков. 13 МП передняя камера подойдет для видеовызовов. Производительность обеспечит 8-ядерный процессор Hellio G99 до 24 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ с возможностью расширения.

Емкий аккумулятор 8800 мАч с быстрой 33 Вт зарядкой позволит до 20 часов автономной работы. Планшет будет работать на базе Android 13 с оптимизированной оболочкой и специальными режимами.

Глобальный релиз MEGA 1 намечен на 18-27 марта на AliExpress по цене от $180. Универсальное устройство для работы, обучения и развлечения.

Blackview Mega 1 – от $180

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