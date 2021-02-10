Blackview Tab 6: доступный Android-планшет доступен со скидкой

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Компания Blackview не только занимается выпуском защищенных смартфонов, но еще и выпускает носимые гаджеты и планшеты. На днях в семействе планшетных ПК производителя появилась новинка — Blackview Tab 6. Аппарат ориентирован на непритязательных пользователей, школьников и лиц пожилого возраста.

Blackview Tab 6 является относительно компактным планшетом, обладающим 8-дюймовым экраном с соотношением сторон 16:10 и разрешением HD, парочкой динамиков, фронтальной 2-мегапиксельной камерой и основной разрешением 5-мегапикселей. Базируется планшет на четырехъядерном чипе UNISOC T310, предлагает 3 Гб оперативной памяти и 32 Гб постоянной, аккумулятор емкостью 5580 мАч и операционную систему Android 11 с фирменной оболочкой Doke OS_P 2.0.

Blackview Tab 6 может стать незаменимым инструментом для тех, кто ищет простой и доступный планшет, позволяющий устраивать видеоконференции, дистанционно обучаться, получать информацию из Сети и образовательный контент.

Если стоит задача выбрать планшет для ребенка и помочь ему сделать первые шаги в мир высоких технологий, то планшет Blackview Tab 6 один из вариантов для выбора. Здесь предложили поддержку темной темы и режим защиты зрения, позволяющих снизить нагрузку на глаза. Весит планшет около 208 грамм и его габариты составили 207,6х124х9,45 мм. Только до 22 ноября Blackview Tab 6 можно приобрести по цене $107,99, тогда как обычная его цена составляет $149,99.

Купить Blackview Tab 6