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Блиц-опрос: влияет ли бренд на выбор смартфона

30.05.2021 977 2

Покупатель стал вдумчивым, рачительным и избирательным

Сила бренда — это представление потребителя о марке, набор ассоциаций, убеждений и восприятия в сознании целевой аудитории, а также общая оценка бренда. У всех на слуху компании Samsung, Apple, Xiaomi, Huawei, OnePlus и другие. Они узнаваемы, популярны и сформировали ценность бренда.

 

Блиц-опрос: влияет ли бренд на выбор смартфона – фото 1

 

С вожделением просматривая витрины магазинов, ряд пользователей мечтают приобщиться к миру люксовых товаров, например, прикупить новенький iPhone или флагман от Samsung. Рассовывайте свои ключи, кредитки и кошелек по карманам, а смартфон с престижным брендом на спинке — демонстрируйте и держите гордо напоказ в руках. Чтобы все знали: вы полгода не ели и еще столько же будете жить впроголодь, только бы накопить на iPhone или флагманский Samsung.

 

Надо отдать должное — маркетинг и реклама сделали свое дело в создании имиджа люксовости какого-то бренда. Некоторым покупателям важно ощутить свою принадлежность к касте избранных и элите, живущей по принципу «могу себе позволить».

 

Блиц-опрос: влияет ли бренд на выбор смартфона – фото 2﻿

 

Мы решили выяснить, насколько важен для наших читателей бренд смартфона, приобретают ли они гаджет с оглядкой на марку или понты уже не важны. Как оказалось, львиная доля, а это 83% не ориентируются на бренд, а в приоритетах качество, и чтобы смартфон работал хорошо. Тогда как 11% свято верят, что лучшие устройства выпускают Apple и Samsung, а все прочие — отстой. Еще 6% скептиков, которые по-прежнему уверены, что китайские смартфоны — это шлак. А все из-за желания обладать статусной вещью и характеристики тут не важны.

 

Вот и получается, что все же большинство уже не готовы переоценивать силу бренда. На первое место выходит качество и комфорт, а не престижный шильдик. Потребитель стал рациональнее и уже не готов переплачивать за престиж и статус.

сила бренда
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 30.05.2021

Комментарии

вениамин симовоник 2
У меня нету любимого бренда, есть любимые оболочки, такие как OneUI, MIUI. Выбор больше из-за них. Хотя есть одна серия смартфонов, которую я больше всего люблю, это Samsung Note серии, из-за стилуса, жалко что другие не делают таких
30.05.2021 17:25
Антон Куприянов 2
У меня было множество разных брэндов. Начинал с Simens cx65. Были и Samsung i750 и i 700, E-Ten Glofish, Nokia, SonyErikson k 700, Motorola,mpx 220, HTC HD2 Xiaomi note3 Pro и Pocofone F1. Но действительно понравилась только одна операционная система - MIUI !!!
30.05.2021 17:04

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Блиц-опрос: влияет ли бренд на выбор смартфона