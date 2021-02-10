Блиц-опрос: влияет ли бренд на выбор смартфона

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Покупатель стал вдумчивым, рачительным и избирательным

Сила бренда — это представление потребителя о марке, набор ассоциаций, убеждений и восприятия в сознании целевой аудитории, а также общая оценка бренда. У всех на слуху компании Samsung, Apple, Xiaomi, Huawei, OnePlus и другие. Они узнаваемы, популярны и сформировали ценность бренда.

С вожделением просматривая витрины магазинов, ряд пользователей мечтают приобщиться к миру люксовых товаров, например, прикупить новенький iPhone или флагман от Samsung. Рассовывайте свои ключи, кредитки и кошелек по карманам, а смартфон с престижным брендом на спинке — демонстрируйте и держите гордо напоказ в руках. Чтобы все знали: вы полгода не ели и еще столько же будете жить впроголодь, только бы накопить на iPhone или флагманский Samsung.

Надо отдать должное — маркетинг и реклама сделали свое дело в создании имиджа люксовости какого-то бренда. Некоторым покупателям важно ощутить свою принадлежность к касте избранных и элите, живущей по принципу «могу себе позволить».

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Мы решили выяснить, насколько важен для наших читателей бренд смартфона, приобретают ли они гаджет с оглядкой на марку или понты уже не важны. Как оказалось, львиная доля, а это 83% не ориентируются на бренд, а в приоритетах качество, и чтобы смартфон работал хорошо. Тогда как 11% свято верят, что лучшие устройства выпускают Apple и Samsung, а все прочие — отстой. Еще 6% скептиков, которые по-прежнему уверены, что китайские смартфоны — это шлак. А все из-за желания обладать статусной вещью и характеристики тут не важны.

Вот и получается, что все же большинство уже не готовы переоценивать силу бренда. На первое место выходит качество и комфорт, а не престижный шильдик. Потребитель стал рациональнее и уже не готов переплачивать за престиж и статус.