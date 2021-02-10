Близится анонс Motorola Frontier с 200 Мп камерой

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Флагманом уже пользуется глава компании

В сети уже не раз появлялась информация, что Motorola готовит к анонсу флагман с кодовым названием Frontier. В числе ключевых его отличительных черт называют топовую платформу Snapdragon 8 Gen 1 Plus и датчик разрешением 200-мегапикселей. На данный момент компания хранит молчание, когда состоится премьера Motorola Frontier, но ее глава уже активно пользуется им.

Не так давно внимательные пользователи обратили внимание на пост в Weibo генерального менеджера мобильного подразделения Lenovo. Опубликован он при помощи неизвестного смартфона Motorola и многие сторонние наблюдатели склонны предполагать, что топ-менеджер компании уже активно пользуется Frontier. Ожидается, что на глобальный рынок этот смартфон выйдет как Motorola Edge 30 Ultra.

На данный момент известно, что Motorola Frontier предложит 6,7-дюймовым pOLED-экраном разрешением FullHD+ с частотой обновления 144 Гц, аккумулятор емкостью 4500 мАч с быстрой проводной 120-ваттной зарядкой и беспроводной на 50 Вт. Смартфону приписывают фронтальный модуль на 60-мегапикселей и тройную тыльную камеру с датчиками 200 Мп + 50 Мп + 12 Мп, оперативную память до 12 Гб и постоянную до 256 Гб.

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Источник: gizmochina