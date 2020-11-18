Блогеры раскритиковали беспроводную зарядку Apple MagSafe Duo за низкую мощность

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Блогеры уже смогли протестировать новый адаптер питания, который ещё не добрался до розницы

Компания Apple вместе со смартфонами семейства iPhone 12 анонсировала адаптер MagSafe. На прошлой неделе в руки зарубежным блогерам попала магнитная зарядка MagSafe Duo, старту продаж которой ещё только предстоит состояться. И они раскритиковали её за не самую высокую мощность, учитывая запрашиваемую цену.

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Сдвоенный адаптер стоит 129 долларов. Он в состоянии обеспечить мощность 14 Вт, если вместе с ним использовать 27-ваттный сетевой адаптер, который придётся докупить отдельно за 49 долларов. Мало того, в паре с БП мощностью 20 Вт за 19 долларов пользователи получат лишь 11 Вт.

В то же время обычная беспроводная зарядка MagSafe выдаёт мощность 15 Вт, но стоит 39 долларов. Если учесть стоимость блока питания, цена составит 58 долларов. MagSafe Duo в паре с сетевым адаптером мощностью 27 Вт обойдётся в 178 долларов.

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Источник: The Verge