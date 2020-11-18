Блогеры раскритиковали беспроводную зарядку Apple MagSafe Duo за низкую мощность
Блогеры уже смогли протестировать новый адаптер питания, который ещё не добрался до розницы
Компания Apple вместе со смартфонами семейства iPhone 12 анонсировала адаптер MagSafe. На прошлой неделе в руки зарубежным блогерам попала магнитная зарядка MagSafe Duo, старту продаж которой ещё только предстоит состояться. И они раскритиковали её за не самую высокую мощность, учитывая запрашиваемую цену.
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Сдвоенный адаптер стоит 129 долларов. Он в состоянии обеспечить мощность 14 Вт, если вместе с ним использовать 27-ваттный сетевой адаптер, который придётся докупить отдельно за 49 долларов. Мало того, в паре с БП мощностью 20 Вт за 19 долларов пользователи получат лишь 11 Вт.
В то же время обычная беспроводная зарядка MagSafe выдаёт мощность 15 Вт, но стоит 39 долларов. Если учесть стоимость блока питания, цена составит 58 долларов. MagSafe Duo в паре с сетевым адаптером мощностью 27 Вт обойдётся в 178 долларов.
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Источник: The Verge
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