В Англии похитили грузовик с техникой Apple – ущерб оценён в 6,6 млн долларов

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Apple вновь теряет доход из-за воровства. На этот раз в Англии

Только вчера мы писали, что сотрудники Amazon в Испании украли несколько сотен iPhone 12 и iPhone 12 Pro на 500 000 евро, как ещё более неприятные новости поступили из Великобритании. Полиция графства Нортгемптоншир сообщает о краже грузовика с техникой Apple.

Водитель с охраной перевозили технику американской компании 10 ноября. На трассе M1 в 8:00 вечера по местному времени злоумышленники смогли перехватить груз. Полиция отмечает, что ограбление было тщательно спланировано.

Грабители направились в деревню Крик, где загрузили все устройства в другой грузовик и трейлер. Затем отправились Латтерворт. Там они ещё раз сменили транспортное средство.

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Полиция Нортгемптоншира связывается с людьми, которым были предложены продукты Apple при необычных обстоятельствах или по подозрительно низким ценам. Ущерб оценивается в 6,6 млн долларов. Украденная партия устройств состояла преимущественно из смартфонов iPhone 12.

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Источник: MacRumors