Сотрудники Amazon украли несколько сотен смартфонов Apple на 500 000 евро

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Даже работники таких компаний, как Amazon ищут дополнительные способы заработка без вложений

Пять работников склада Amazon в Мадриде были уличены в краже смартфонов iPhone 12 и iPhone 12 Pro. Они решили получить дополнительных доход, обойдя систему самым простым способом – отправляя вместо телефона некие «другие предметы».

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В связи с обнаруженными расхождениями в массе коробок со смартфонами компания Amazon открыла внутреннее расследование. На складе были установлены камеры наблюдения, с помощью которых и удалось найти нерадивых сотрудников. При обыске у них было обнаружено десять ворованных девайсов.

Один из злоумышленников явился в полицию самостоятельно, а ещё одного арестовали на работе. Остальных задержали в нерабочее время. Сейчас они ожидают вердикта суда. Отмечается, что продажами занимались не сами сотрудники Amazon, которые, к слову, уже уволены, а их сообщник.

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Сколько всего смартфонов было украдено, пока что не уточняется. Ущерб оценён в 500 000 евро. Учитывая то, что в Испании iPhone 12 с 64 ГБ встроенной памяти стоит 910 евро, а рекомендованная цена iPhone 12 Pro за модификацию с накопителем объёмом 512 ГБ составляет 1510 евро, украдено было от 330 до 550 устройств.

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Источник: Appleinsider﻿