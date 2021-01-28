Больше деталей о Redmi Note 10 Pro и Redmi Note 10

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Стало известно в каких модификациях выйдут Redmi Note 10 Pro и Redmi Note 10

Назвать серию Redmi Note концентрацией ультимативных середнячков будет неправильно. Все же есть в них вещи, которые расстраивают. Тем не менее, по совокупности скорости работы, качеству экрана, автономности и цене большинство из них хороши. Именно поэтому многие ждут анонс Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro, который должен состояться в феврале.

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Издание Mysmartprice со ссылкой на сетевого информатора Ишана Агарвала сообщило, что Redmi Note 10 Pro выйдет в трех модификациях: 6/64 Гб, 6/128 Гб и 8/128 Гб. Тогда как Redmi Note 10 предложат с 4/64 Гб и 6/64 Гб памяти. Но есть важная оговорка, в таком исполнении новинки будут продаваться в Индии, тогда как в других странах смартфоны могут быть доступны в других модификациях.

По предварительной информации Redmi Note 10 Pro должен предложить IPS-панель с частотой обновления 120 Гц, в его основу положат чип Snapdragon 750G и руководить работой смартфона станет фирменная оболочка MIUI 12 на базе Android 11. Емкость аккумулятора должна составить 5050 мАч и обещают поддержку быстрой зарядки.

Если говорить о «простом» Redmi Note 10, то он получит 90-герцовый экран, процессор Snapdragon 732G и аналогичную как у «прошки» программную платформу.

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Дата презентации Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro все еще не названа. Есть лишь информация, что в Индии новинки представят в последний зимний месяц. Смартфоны уже получили сертификаты FCC, ЕЭК, TUV Rheinland и прочих сертификационных ведомств. А это точная примета того, что релиз уже скоро.

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Источник: mysmartprice