Xiaomi Mi 11 Pro показан на очередном рендере

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В сеть попали изображения Xiaomi Mi 11 Pro в четырех цветах

Первые отзывы и тесты Xiaomi Mi 11 показали, что аппарат весьма достойный. Именно поэтом мы ожидаем его старшего брата – модель с индексом Pro.

﻿Вопрос внешнего вида, особенно задней части смартфона волнует нас до сих пор.

Не так давно мы делали выводы и прогнозы исходя из объявлений о продаже чехлов на предстоящую новинку.﻿ Сегодня у нас новый повод - в сеть попало очередное изображение, которое не осталось не замеченным.﻿

На нем мы видим дизайн, который ранее всплывал в некоторых местах. В частности он совпадает с тем, что мы показывали в новости про первые чехлы для этой модели.

Благодаря этому изображению мы еще и увидели предполагаемые цвета смартфона.

Анализируя разные изображения из сети, можно прийти к выводу, что основные отличия в вариантах окончательного внешнего вида, касаются того где будет расположен телеобъектив. В одних версиях вместе с другими сенсорами, в других правее, на «отдельном месте». Надеемся очень скоро узнать правду.

Напомним, что официальное представление телефона ожидается в марте.﻿

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Источник : news.mydrivers.com﻿﻿