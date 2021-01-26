Xiaomi Mi Band 6: прогноз по цене и времени анонса

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Когда выйдет Xiaomi Mi Band 6 и сколько за него запросят

Лидером в сегменте фитнес-трекеров является Xiaomi, чьи Mi Band популярны и продаются миллионными тиражами. Уже не за горами анонс Xiaomi Mi Band 6 и на эти выходные появилась первая информация о характеристиках носимого гаджета. В числе нововведений был назван датчик измерения уровня кислорода в крови и поддержка голосового помощника Amazon Alexa.

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Следом пришла новость, что премьеру Xiaomi Mi Band 6 стоит ждать в июне и через месяц браслет должен выйти на глобальный рынок. Если говорить о цене, то нас ориентируют на сумму $40. Скорее всего, это ценник на версию без NFC, а вариант с модулем для бесконтактной оплаты может стоить на $5 больше.

Xiaomi Mi Band 6 должен выйти в двух версиях, где одна будет лишена модуля NFC, а вот вторая его получит. С большой долей вероятности компания все же выведет на глобальный рынок версию с NFC, где эта функция очень востребована.

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Фитнес-трекер должен получить чуть больший дисплей, чем у Xiaomi Mi Band 5, а также встроенный GPS и пульсометр. Важные изменения должны произойти по части фитнес функций. Упоминается, что количество тренировок увеличится до 30.

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Источник: notebookcheck