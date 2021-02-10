Больше деталей о Redmi Note 11T Pro

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Компания тизерит фишки новинок

Уже завтра состоится премьера Redmi Note 11T Pro и Redmi Note 11T Pro+. Тогда мы и узнаем все детали о новинках, включая информацию о том, присоединится ли к «прошкам» Redmi Note 11T. Компания решила не тянуть до премьеры, чтобы раскрыть ряд подробностей о новинках. Делает это она в уже привычной для себя и прочих китайских компаний манере выпуском тизеров.

На этот раз в центре внимания оказался Redmi Note 11T Pro+, который должен получить IPS-экран с частотой обновления 144 Гц, чипсет Dimensity 8100 и быструю проводную зарядку мощностью 120 Вт с фирменным чипом Surge P1. Уже было известно, что в качестве ключевого в основной камере выступит датчик разрешением 64-мегапикселя, но сегодня компания уточнила, что это будет сенсор Samsung GW1 размером 1/1,72 дюйма и светосилой f/1.9.

Известно также, что Redmi Note 11T Pro+ получит стереодинамики, поддержку NFC и Bluetooth 5.3, оперативную память LPDDR5 и фирменную оболочку MIUI 13. Обещают линейный вибромотор, 3,5 мм разъем для наушников и систему жидкостного охлаждения.

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Что касается Redmi Note 11T Pro, то он должен отличаться от старшей версии чипом Dimensity 1300 и мощность проводной зарядки составит 67 Вт. Какие еще будут отличия, точно узнаем уже завтра. Кстати, завтра также состоится премьера Xiaomi Smart Band 7 и новых наушников компании.

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Источник: weibo