Промо-тизеры Redmi Note 11T Pro: камера, звук и другие особенности

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Обещают, что по части камер и звука Redmi Note 11T Pro+ будет хорош

Вот уже пару дней как был дан старт промо-кампании по продвижению Redmi Note 11T Pro и Redmi Note 11T Pro+. Производитель пытается показать лучшие стороны новинок и выложил в сеть очередную порцию тизеров, раскрывающие детали о них. Как не удивительно, но особое внимание уделили камере.

Так, глава Redmi Лю Вейбинг выложил фото, которые были сделаны на камеру Redmi Note 11T Pro+. Акцент на возможностях ночной съемки, детализации и цветопередаче. Топ-менеджер компании утверждает, что камера смартфона умеет делать отличные снимки в темное время суток. Известно, что в качестве главного смартфон получил сенсор на 64-мегапикселя с оптическим форматом 1/1,72 дюйма и размер каждого пикселя составляет 1,6 мкм. Для наглядности выложили фоточки разрешением 9280х6944 пикселя.

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Промо-тизеры ориентируют пользователей на то, что Redmi Note 11T Pro и Redmi Note 11T Pro+ предложат стереодинамики Dolby Atmos, фирменную оболочку MIUI 13, 3,5 мм разъем для наушников, поддержку NFC и Bluetooth 5.3. Также акцентируется внимание на поддержке кодирования звука LC3. По слухам, обычная «прошка» получит версии с 6/128 Гб и 8/256 Гб памяти, а у Redmi Note 11T Pro+ будет две модификации с 8/256 Гб и 8/512 Гб памяти.

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Источник: weibo