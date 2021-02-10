Официально: Xiaomi и Leica откроют новую эру мобильной фотографии

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Что у компаний получилось, сможем оценить в июле по Xiaomi 12 Ultra

Huawei и Leica были партнерами с 2014 года. Китайцы хотели заручиться поддержкой компании, которая бы помогла улучшить камеры в смартфонах, а немцы хотели применить свой опыт в разработке мобильных камер. Сотрудничество стало успешным и устройства Huawei не раз признавались лучшими камерофонами на рынке.

Но после того, как звезда китайской компании закатилась под натиском санкций, партнерству был положен конец. Но долго Leica не оставалась не удел. Она стала партнером Sharp и успела отметиться выходом своего смартфона, созданного силами японской компании. Еще одним производителем, который захотел заручиться поддержкой Leica, стала Xiaomi.

Сегодня утром Xiaomi официально объявила, что Xiaomi и Leica достигли глобального стратегического сотрудничества в области обработки изображений. Заявлено об «объединении столетия легендарных изображений и инновационных технологий, чтобы открыть новую эру мобильных изображений». Результат усилий двух компаний обещано показать в июле.

«Xiaomi и Leica разделяют цели и философию друг друга и ценят сильные стороны и влияние друг друга в отрасли, и это сотрудничество придаст мощный импульс стратегии Xiaomi в области обработки изображений. В сотрудничестве, от оптического дизайна до настройки эстетической ориентации, инновационные технологии, философия продукта и концепция изображения обеих сторон испытали беспрецедентно глубокое столкновение и интеграцию», — заявил глава Xiaomi Лэй Цзюнь.

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Мало кто сомневается, что первым устройством, чья камера будет создана при участии Leica, станет Xiaomi 12 Ultra. Известно, что смартфон получит многомодульную камеру 50 Мп (Sony IMX989, OIS) + 48 Мп (сверхширокоугольная OIS) + 48 Мп (телефото, 120-кратный зум) + ToF. Обещают также присутствие фирменного процессора обработки изображений Surge C2.

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Источник: sparrowsnews