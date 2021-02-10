Больше деталей о серии Samsung Galaxy S22

158

Чип, камеры и быстрая зарядка — обо всем этом рассказал авторитетный инсайдер

Продажи серии Galaxy S21 принесли разочарование Samsung, флагманы покупали не так охотно, как устройства той же линейки Galaxy S10. Естественно, что такое положение дел не устраивает компанию, и она будет стремиться вернуть лояльность пользователей к своим флагманам. Попытка реабилитироваться будет предпринята линейкой Galaxy S22, где одной из ключевых продающих черт станет чип Exynos 2200 с графикой AMD.

Читать также: Раскрыт дизайн Samsung Galaxy M52 5G ﻿

Известный информатор UniverseIce поделился сведениями о процессоре. Так, по его словам, это будет решение с тремя кластерами ядер. Один отведут под супермощное ядро Cortex-X2 с тактовой частотой 2,9 ГГц, второй займет трио ядер, разогнанные до частоты 2,8 ГГц, а третий блок — квартет ядер с частотой 2,2 ГГц. Графическая подсистема от AMD будет работать на частоте 1250 МГц. Но это справедливо для Galaxy S22 Ultra, другие устройства серии могут предложить вариант попроще.

Этот же источник сообщил о том, что в качестве главного датчика в основной камере Galaxy S22 и Galaxy S22+ будет выступать сенсор ISOCELL GN5 на 50 Мп, который был представлен совсем недавно. Здесь используется биннинг пикселей 4-в-1 и исходный снимок может быть разрешением 12,5 Мп. К числу фишек Galaxy S22 Ultra информатор UniverseIce причислил быструю зарядку мощностью 45 Вт.

Читать также: Старт бета-теста One UI 4 на Android 12: изменения и поддерживаемые смартфоны ﻿

Не сложно предположить, что все модели линейки Galaxy S22 получат OLED-панели с повышенной герцовкой, фирменную оболочку One UI 4 на базе Android 4, минимум 6 Гб оперативной памяти и 128 Гб постоянной. По мере приближения анонса, количество известных деталей о новинках будет только расти.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿﻿﻿﻿

Источник: twitter