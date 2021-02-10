Раскрыт дизайн Samsung Galaxy M52 5G

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В Индии уже готовятся к старту продаж Samsung Galaxy M52 5G

Samsung продолжает постепенно обновлять модельный ряд устройств и готовится представить Galaxy M52 5G. Точная дата анонса смартфона еще не озвучена, но на торговой площадке Amazon в Индии уже создана страничка с новым смартфоном компании и нет сомнений, что речь идет именно о Galaxy M52 5G.

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Ее появление явный признак того, что до анонса рукой подать и уже скоро стартует прием предзаказов на нее. А еще она позволила узнать, какой дизайн получит новинка. В плане экстерьера никаких открытий, разве что компания применила тут текстурированное покрытие для тыльной крышки. Блок основной камеры прямоугольный и включает три датчика изображения.

Samsung Galaxy M52 5G должен предложить 6,7-дюймовый Super AMOLED-дисплей разрешением 2400х1080 пикселей с частотой обновления 120 Гц, чипсет Snapdragon 778G, 6/8 Гб оперативной памяти и 128 Гб встроенной. Разрешение фронтальной камеры должно быть 32-мегапикселя и на тыльной стороне установят систему из трех датчиков изображения 64 Мп + 12 Мп (широкоугольный) + 5 Мп (макросъемка).

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Габариты корпуса Galaxy M52 5G должны составить 164х76х7 мм при весе 175 грамм. Смартфон предложит поддержку 5G, 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth v5, GPS/A-GPS и порт USB Type-C. Емкость батарейки должна быть внушительной с оглядкой на то, что у предшественника аккумулятор на 7000 мАч.

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Источник: gadgets