Больше деталей о складном Google Pixel Fold

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Внешний дисплей должен быть меньше, чем предлагают конкуренты

Слухи о выходе Google Pixel Fold ходят уже больше года. Ожидалось, что представить его могут до конца 2021 года, но тогда известный аналитик Росс Янг заявил, что компания приняла решение перенести выпуск складного смартфона. Причиной отложенного релиза стал тот факт, что компания посчитала, что Google Pixel Fold недостаточно хорош и не сможет составить конкуренцию решениям от Samsung.

Отказываться от выпуска складного смартфона Google не стала и продолжила работы над ним. По информации все того же Росса Янга, у Pixel Fold будет внешний экран меньшего размера, чем предложит Samsung Galaxy Z Fold 4. В частности, он указывает на то, что складной аппарат Google предложит 5,8-дюймовый экран, тогда как четвертое поколение складного Fold от Samsung получит матрицу диагональю 6,19 дюйма. Что касается гибкой панели, то у обеих моделей они будут идентичными по размерам.

Обращает на себя внимание последняя фраза информатора, что «узнайте больше на следующей неделе на конференции». Не сложно догадаться, что он указывает на то, что на предстоящей конференции Google I/O, речь зайдет о первом складном смартфоне компании. Вряд ли, стоит ждать анонс. Скорее всего, Google объявит о планах выпустить аппарат с гибкой панелью и откроет какие-то детали о нем. Возможно, речь зайдет об операционной системе Android 13L, ориентированной на складные устройства.

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Источник: twitter