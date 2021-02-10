Больше технических подробностей о Snapdragon 895

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Snapdragon 895 может получить необычную архитектуру, не дотянется до Apple A15 Bionic и графика уступит по производительности Exynos 2200

Инсайдеры наперебой сообщают, что будущий чип Exynos с графикой AMD лучше любых аналогов. Разве что немного будет пасовать перед Apple A15 Bionic, но незначительно. Естественно, что старейший и самый уважаемый чипмейкер Qualcomm постарается остаться на главных ролях с Snapdragon 895 (предположительное название).

Сейчас американской компании нужно реабилитироваться, ведь Snapdragon 888 внезапно всех подвел и это второй раз после 2015 года, когда чипмейкер споткнулся и вновь создал горячий процессор. Им нужен продукт, который по сумме своих качеств будет первым в мире Android.

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Если верить последней информации, то в Snapdragon 895 компания может впервые предложить четыре кластера ядер. Один из инсайдеров сообщает, что в архитектуру чипа войдет одно высокопроизводительно ядро Kryo 780 (модифицированное ядро Cortex-X2), три «средних» ядра Kryo 780 (кастомное ядро Cortex-A710) и четыре энергоэффективных ядра Kryo 780 (тюнинг Cortex-A510), которые разделят на два кластера по парочке на каждый из них.

С точки зрения производительности Snapdragon 895 не дотянется до Apple A15 Bionic, это будет почти уровень A14. В подтверждение информатор приводит данные теста Geekbench: 4000 баллов в многоядерном тесте и 1250 — в одноядерном. Но объективно по мощности одного ядра новый чип Qualcomm все же проигрывает A14 Bionic, который в этом же тесте набирает около 1596 баллов.

В сообщении также сказано, что процессор предложит поддержку быстрой 100-ваттной зарядки и видеоускоритель Adreno 730, который в плане мощности проиграет графическому чипу от AMD в Exynos 2200. Нам лишь остается ждать анонса нового флагманского чипа от Qualcomm и уповать, что компания найдет пути решить вопрос с возможным перегревом.

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Источник: notebookcheck