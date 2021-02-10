Exynos с графикой AMD будет хорош по части мощности

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Exynos 2200 может быть круче Snapdragon 895 и даже Apple A15 Bionic по одному из показателей

Новый чип Exynos с графикой AMD — это главный и флагманский продукт Samsung, который должен обозначить амбиции Samsung оказаться в лидерах рынка мобильных платформ. О новом процессоре, который может именоваться Exynos 2200, не говорит только ленивый. Многие ждут чуда и верят, что наконец-то найдется тот, кто поставит на место зарвавшихся Qualcomm и Apple.

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Инсайдеры подпитывают эти ожидания и уже сливали в сеть результаты теста Exynos 2200 в 3DMark Wild Life GPU, где он «разорвал» Snapdragon 888. Теперь они уверяют, что «рвать» Exynos с графикой AMD будет не только актуальный флагманский чип Qualcomm, но и его преемника. В частности, информатор с ником @TheGalox сообщил, что по производительности Exynos 2200 превзойдет Snapdragon 895.

Также этот источник утверждает, что по графической производительности новый чип Samsung обойдет даже Apple A15 Bionic, но по части мощности центрального процессора — новая SoC Apple будет вне конкуренции. Увы, никаких цифр или доказательств для своего утверждения он не приводит. Только заявление, что Exynos 2200 будет крут и Qualcomm пришло время трепетать от страха.

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Так это или нет, можно будет судить только в следующем году. По слухам, в этом году все завершится лишь анонсом процессора, а первые устройства с ним на борту появятся в первом квартале следующего года.

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Источник: twitter