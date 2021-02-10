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Exynos с графикой AMD будет хорош по части мощности

08.07.2021 302 0

Exynos 2200 может быть круче Snapdragon 895 и даже Apple A15 Bionic по одному из показателей

Новый чип Exynos с графикой AMD — это главный и флагманский продукт Samsung, который должен обозначить амбиции Samsung оказаться в лидерах рынка мобильных платформ. О новом процессоре, который может именоваться Exynos 2200, не говорит только ленивый. Многие ждут чуда и верят, что наконец-то найдется тот, кто поставит на место зарвавшихся Qualcomm и Apple.

 

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Инсайдеры подпитывают эти ожидания и уже сливали в сеть результаты теста Exynos 2200 в 3DMark Wild Life GPU, где он «разорвал» Snapdragon 888. Теперь они уверяют, что «рвать» Exynos с графикой AMD будет не только актуальный флагманский чип Qualcomm, но и его преемника. В частности, информатор с ником @TheGalox сообщил, что по производительности Exynos 2200 превзойдет Snapdragon 895.

 

Exynos с графикой AMD будет хорош по части мощности – фото 1

 

Также этот источник утверждает, что по графической производительности новый чип Samsung обойдет даже Apple A15 Bionic, но по части мощности центрального процессора — новая SoC Apple будет вне конкуренции. Увы, никаких цифр или доказательств для своего утверждения он не приводит. Только заявление, что Exynos 2200 будет крут и Qualcomm пришло время трепетать от страха.

 

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Так это или нет, можно будет судить только в следующем году. По слухам, в этом году все завершится лишь анонсом процессора, а первые устройства с ним на борту появятся в первом квартале следующего года.

 

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Источник: twitter

Exynos с графикой AMD Exynos 2200
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 08.07.2021

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Exynos с графикой AMD будет хорош по части мощности