Борьба за первенство поисковиков продолжается: Google снова в суде, против него свидетельствует Microsoft

161

Война продолжается

Несмотря на подавляющее лидерство Microsoft по количеству установленных компьютерных операционных систем, генеральный директор Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella) засвидетельствовал, что соглашение между Apple и Google о поиске по умолчанию несправедливо нанесло серьезный ущерб Bing.

Наделла выступил в понедельник в качестве свидетеля в антимонопольном судебном процессе Министерства юстиции США против Google. В своих комментариях он объяснил, как, по его мнению, соглашение между Apple и Google о том, что Google станет поисковой системой по умолчанию в браузере Safari, нанес ущерб Bing, собственному поисковому сервису Microsoft.

Из-за сделки по умолчанию "вы встаете утром, чистите зубы и ищете в Google", - сказал Наделла, согласно Wall Street Journal. "При таком уровне формирования привычек единственный способ изменить ситуацию – это изменить настройки по умолчанию".

Таким образом, Microsoft оказалась в "замкнутом круге" из-за огромной 90% доли рынка Google, поскольку она могла продолжать улучшать результаты и зарабатывать больше прибыли, которая затем используется для улучшения своих результатов и поддержки своей монополии.

Наделла также заявил, что мнение о том, что на рынке поисковых систем существует реальный выбор для потребителей, является "фальшивым". По данным Statcounter, Google.com занимает 83,27% мирового рынка мобильных поисковых систем , не учитывая региональные отличия, тогда как доля Bing составляет лишь 0,46%. На компьютерах Google.com имеет 74,34%, Bing – 8,15%. Также Chrome является самым популярным браузером с долей 64,31%, Safari – 12,46, а Microsoft Edge – 10,64%. Однако наибольшую долю среди настольных операционных систем имеет Windows от Microsoft – 68,44%, тогда как macOS – 20,14%.

Критика сделки со стороны Наделла ﻿уместно, учитывая историю Microsoft в войнах браузеров. В какой-то момент Microsoft согласилась предоставить возможность выбора браузера, позволив пользователям свободно выбирать, какой браузер установить на Windows, вместо того чтобы по умолчанию установить Internet Explorer.

И сейчас Microsoft имеет больший процент операционных систем, установленных на компьютерах, чем Google для поиска на Рабочем столе.

Читайте также: Релиз Android 14 состоится 4 октября – подтвержден оператором

Источник: wsj