Бренд Essential продан. И новый владелец стартап основателя OnePlus

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Компания Nothing Карла Пея приобрела бренд Essential

В прошлом году Карл Пей завершил свою карьеру в OnePlus ради основания собственного проекта. И вот в начале нынешнего года он анонсировал стартап «Nothing», который займется созданием собственной экосистемы умных гаджетов. А штурмовать рынок планируют с выпуска беспроводных наушников.

И вот сегодня как гром среди ясного неба прозвучала новость, что «Nothing» обрастает активами и купил стартап Essential. Да, это компания, основанная «отцом» Android Энди Рубином, которая в свое время наделала немало шума своим первым и единственным смартфоном Essential Phone. Проект провалился и Энди Рубин отказался от идеи завоевать рынок мобильных устройств.

И вот теперь в Ведомстве по интеллектуальной собственности Великобритании была найдена информация, что Энди Рубин передал свои права на активы бренда Essential компании Nothing Technologies Limited Карла Пея. Все процедуры по переходу прав были завершены 6 января нынешнего года, а первоначальная заявка о продаже активов Essential была подана 11 ноября 2020 года.

На данный момент известно, что в собственность Nothing перешла марка, бренд и логотип Essential. А вот что касается патентов и разработок, принадлежащих компании Энди Рубина, то сейчас нет ясности, получил ли к ним доступ стартап Карла Пея. Как и нет полного понимания, чем же все же займется Nothing и какие продукты будут входить в сферу его интересов. Зачем же молодому стартапу понадобился бренд Essential? Остается только гадать и ждать комментариев от Карла Пея.

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Источник: gsmarena