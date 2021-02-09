Карл Пей назвал время выхода первой новинки собственного бренда и уточнил, что за гаджет это будет

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Стартап Карла Пея начнет поход на рынок с беспроводной гарнитуры летом нынешнего года

В прошлом году один из учредителей OnePlus решил, что ему пора покинуть компанию. Свой пост оставил Кар Пей, и он отправился в свободное плавание, создав собственный бренд. В прошлом месяце он представил стартап с названием «Ничего», который займется созданием экосистемы умных гаджетов. По всему выходило, что новая компания будет специализироваться на выпуске аудиоаксессуаров.

До недавнего времени Карл Пей предпочитал говорить только намеками, обещая представить новинки в 2021 году. И вот на днях он в интервью изданию Bloomberg заявил, что одним из первых продуктов под новым брендом станут беспроводные наушники. Представят их летом, а позже подтянутся и другие продукты.

Карл Пей подтвердил, что компания займется созданием экосистемы умных устройств. Поход на рынок начнут с простого продукта — беспроводных наушников. В течение нынешнего года выйдет несколько гаджетов и не только аудиоустройства, которые будут взаимодействовать друг с другом. На вопрос о том, лояльность какой аудитории новая компания планирует завоевать, Карл Пей не дал прямого ответа.

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Будет ли новая гарнитура по-настоящему беспроводной, неизвестно. Рынок беспроводных наушников густонаселенный и новому бренду будет сложно привлечь внимание, выделиться и завоевать лояльность потребителей.

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Источник: androidauthority