Essential мы потеряли. Крах еще одного выскочки

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Энди Рубин, создатель Android и руководитель стартапа Essential, решил в свое время бросить вызов признанным грандам и выкатил смартфон, претендующий на звание идеального. Амбициозным планам не суждено было сбыться и «первый блин оказался комом». Essential Phone 1 был принят рынком прохладно и только приличные скидки на него стимулировали небольшие продажи.









После неудачи многие списали со счетов компанию и посчитали, что история со смартфонами Essential завершена. Но неожиданно в октябре прошлого года было показано мобильное устройство Project GEM странной формы, которое больше смахивало на пульт от телевизора.





Тогда Энди Рубин заявил, что они долго и усиленно работали над новинкой. Сейчас они приступили к ее тестированию, и он надеется, что уже скоро они смогут поделиться подробностями о смартфоне.





Увы, и этот эксперимент в итоге завершился ничем. Компания Essential опубликовала заявление о том, что в деле создания новинки они продвинулись настолько, насколько это было возможно. К сожалению, у них нет четкого пути доставки продукта клиентам. С учетом этого, принято решение прекратить работы и закрыть компанию.





Кроме того, сообщено, что из-за ликвидации Essential, выпущенное 3 февраля обновление безопасности для Essential Phone стало последним для смартфона и его поддержка прекращена.





Источник: essential.com







