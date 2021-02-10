Брезгуете флагманами 2019 года? Зря, Google Pixel 4 и Pixel 4 XL тому пример + Розыгрыш

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Думаю, что без наших наставлений и наблюдений вы в курсе, что смартфоны год от года становятся дороже. Сегодня покупка флагмана основательно бьет по карману, и далеко не все могут позволить себе в условиях войны потратить много на приобретение топовой модели. В этой ситуации любой вариант сэкономить на этом только приветствуется. И мы продолжаем находить наиболее эффективные и интересные из них.

Если вам на нервы действует вся эта гонка технологий в мобильниках и хочется стать владельцем устройства, которое отличается стабильной прошивкой, достойной производительностью и хорошо снимает, рекомендуем присмотреться к Google Pixel 4 и Pixel 4 XL. Поверить в то, что несмотря на все «болячки» аппараты в исполнении Google конкурентоспособны даже на фоне актуальных устройств, сложно. Но факты и сравнения говорят об обратном.

Не скажем, что все однозначно и Google Pixel 4 и Pixel 4 XL переигрывают ряд современных устройств по всем параметрам. Но в целом это приятные модели, довольно мощные, отличаются хорошими экранами, в комплекте с которыми можно получить беспроводную зарядку, актуальный софт и водозащиту. Мы наглядно покажем, почему те аппараты, которые считаются экзотикой для нашего рынка, на сегодняшний момент отличный вариант для покупки. Они выглядят как модели, в которые положили даже больше, чем они стоят на сегодняшний день.

Обязательно посмотрите ролик и не забудьте принять участие в нашем очередном розыгрыше. От вас потребуется соблюсти три простых условия:

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