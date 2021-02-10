Будет или не будет? Samsung Galaxy S24 и S24+ получат всего 8 GB оперативной памяти, что может быть недостаточно для использования ИИ

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8 или 12?

Уже скоро мы увидим долгожданную серию Galaxy S24. Ожидается, что Samsung представит смартфоны на мероприятии "Galaxy Unpacked" 17 января.

Слухи о будущих флагманах не утихают, последние дни все обсуждают количество оперативной памяти. Некоторые инсайдеры возводились на 12 ГБ, другие на 8 ГБ.

Несколько недель назад Ice Universe показал, что обычная и плюс модель Galaxy S24 будет поставляться с 12 ГБ оперативной памяти. Но сегодня он говорит, что базовые варианты этих телефонов будут поставляться с 8 ГБ оперативной памяти.

В то же время, он также сообщил, что версии с 16 ГБ оперативной памяти не будет ни для одного из этих устройств, даже для топовой модели Galaxy S24 Ultra.

Для сравнения, все ведущие китайские бренды предлагают 12 ГБ оперативной памяти в качестве минимального объема для своих флагманов – и это даже не во флагманах. В то время как топовые модели теперь поставляются с 24 ГБ оперативной памяти.

Samsung подтвердила, что позиционирует серию Galaxy S24 как "телефоны с искусственным интеллектом". Однако всего 8 ГБ оперативной памяти недостаточно для эффективного запуска моделей искусственного интеллекта локально на устройствах.

Источник: X