Будьте внимательны: эти смартфоны часто подделывают

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Китайцы как выпускали контрафакт, так и продолжают это делать

Китайцы те, кто умудрились удивить весь мир масштабом своих навыков «клонирования». Рынок наводнили китайские копии различных смартфонов — как простые и дешевые, которые не сложно отличить от оригинала, так и действительно качественные реплики. Кузница по производству клонов работает и сейчас.

Ресурс CNBeta опубликовал статистику наиболее подделываемых аппаратов. Интересно, что сам отчет был опубликован в день, когда в Китае праздновали день борьбы с контрафактной продукцией.

В период с марта 2020 года по февраль 2021 году AnTuTu выявила 572 303 контрафактных устройства и это 4,24% всех протестированных в бенчмарке аппаратов. Активнее всего умельцы с подвалов берутся за подделку 5G-смартфонов. В частности, заявляется, что мобильники могут работать в сетях пятого поколения, а по факту они лишены такой фичи. AnTuTu смогла выявить более 45 тыс. таких фейковых моделей с поддержкой сетей 5G.

Охотнее всего штампуют клоны под брендом Samsung и в общей массе контрафактных гаджетов их доля составила 34%. Почти 13% устройств — это реплики iPhone. Замкнули тройку лидеров аппараты Huawei, на долю которых пришлось 8% всех выявленных поддельных гаджетов.

Не прочь поживиться умельцы на выпуске контрафактов под марками Xiaomi, Honor, Vivo, Oppo, Asus и Gionee. Если говорить о модели, которую чаще всего подделывают, то тут в фаворитах Huawei P10. Через «жернова» AnTuTu прошло более 66 тысяч реплик этой модели. Было выявлено почти 16,5 тысяч клонов iPhone X и на третьей позиции оказался Samsung Galaxy S9+ — чуть более 8 тысяч.

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Источник: mydrivers