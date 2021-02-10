Будущее ближе, чем вы думаете. Oppo создает мир без аккумуляторов

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Китайская компания Oppo сегодня представила доклад «Связь с нулевым энергопотреблением» (“Zero-Power Communication White Paper”). По сути она представила мир, где IoT-устройства лишены аккумуляторов, а восполнять энергию они смогут по Bluetooth, Wi-Fi и от сигналов мобильных устройств. Все это, о задумке создателей, позволит сделать такие гаджеты более долговечными, компактными и доступными.

Технология связи с нулевым потреблением энергии призвана генерировать энергии из окружающей среды. Предполагается, что она найдет свое применение на складах, в сельском хозяйстве, логистике, в работе систем умный дом, носимых устройствах и прочих сферах. В качестве примера использования этой технологии упоминаются метки отслеживания, которые не требуют подзарядки или замены батарейки. Подобными трекерами слежки можно будет оснастить мигрирующих птиц, находящихся под угрозой исчезновения.

Сегодня для жизнеобеспечения портативных электронных устройств используются аккумуляторы. Несмотря на то, что они прошли долгий путь эволюционирования и претерпели целый ряд позитивных изменений, все же к долговечности, экологичности и стоимости производства батарей есть вопросы. Zero-Power Communications (Технология связи с нулевым энергопотреблением) позволяет решить целый ряд проблем, свойственных аккумуляторам за счет использования радиочастотной энергии из окружающей среды.

На данный момент метод пассивной связи нашел свое применение в технологии радиочастотной идентификации (RFID). Но он несовершенен и есть проблемы, связанные с малой пропускной способностью, низкой эффективностью и коротким расстоянием связи. Предусматривается, что устройства с нулевым энергопотреблением смогут собирать радиосигналы из внешней среды от таких источников как FM‑приемники, телевизионные вышки, точки доступа Wi-Fi, базовые станции связи и прочие устройства. После получения потока радиоволн устройство изменяет сигнал, дополняет его собственными данными и передает посредством обратного рассеивания. При этом важно, чтобы при построении сетей связи с нулевым энергопотреблением, учитывалась их совместимость с уже функционирующими сетями 4G/5G, лицензионными и нелицензированными диапазонами.

Сеть связи с нулевым потреблением энергии может быть построена на базе сотой связи, использовать двухстороннюю связь или работать в гибридном режиме. Первый отлично подходит для подключения большого количества устройств и там, где наблюдаются экстремальные условия. Прямое соединение целесообразно использовать для недорогих средств связи, таких как носимые гаджеты и устройства системы умный дом.

Oppo заявила, что у нее уже есть функционирующая система связи с нулевым потреблением энергии. На коммерческую реализацию проекта компания отводит себе 3-5 лет.

Полную версию доклада вы найдете здесь.