Быстрая зарядка в Samsung Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra: скорость не главное

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Компания лукавит с показателями мощности быстрой зарядки

В серии Galaxy S22 наконец-то появилась поддержка быстрой зарядки мощностью 45 Вт. На рынке уже полно устройств, которые можно заряжать на мощности около 65 Вт и постепенно все идет к тому, что 120 Вт зарядка станет стандартом во флагманах. Но даже 45 Вт для Samsung это прогресс, компания предпочитает осторожничать и не форсировать показатели по скорости зарядки.

Правда, приобретая отнюдь не дешевые Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra, можно было ожидать, что в комплекте будет идти зарядный адаптер, но его тут нет. Это повторение не самой лучшей стратегии Apple и попытка получить дополнительные деньги на продаже аксессуаров. Но, возможно, перспектива заряжать флагманы быстрее стоит того, чтобы раскошелиться на покупку зарядки?

Ребята из ресурса GSMArena утверждают, что это лишняя и бесполезная трата денег. Они провели серию тестов, которые наглядно продемонстрировали, что использование 45-ваттного зарядника не дает ощутимого преимущества над 25-ваттной зарядкой. Для эксперимента они взяли три оригинальных зарядных адаптера на 25 Вт и 45 Вт, а также блок на 65 Вт от стороннего производителя.

25-ваттному адаптеру понадобилось полчаса, чтобы уровень заряда Galaxy S22+ достиг 62%. Столько же времени ушло на то, чтобы зарядить флагман на 64%, взяв зарядку на 45 Вт. Тесты с Galaxy S22 Ultra показали, что после 30 минут зарядки на мощности 25 Вт уровень заряда увеличился на 61%, а при 45 Вт — на 60%. Не дало большого прогресса использование зарядного устройства на 65 Вт. Так, за полчаса удалось восполнить заряд аккумулятора Galaxy S22 Ultra всего на 65%.

Полная зарядка Galaxy S22+ заняла 61 минуту на мощности 45 Вт и всего на минуту дольше заряжался флагман с зарядным устройством на 25 Вт. На зарядку от 0 до 100% Galaxy S22 Ultra с зарядным устройством на 25 Вт ушло 64 минуты, в то время как блок на 45 Вт позволил прийти к финишу на 5 минут раньше — 59 минут. При использовании зарядки на 65 Вт на полную «дозаправку» ушло 62 минуты.

Получается, что преимущества 45 Вт зарядки сильно преувеличены, она не предлагает ощутимого прироста скорости зарядки на фоне технологии мощностью 25 Вт. Похоже, что история с Galaxy Note 7 крепко довлеет на Samsung, которая явно остерегается проблем с перегревом и держит показатели мощности зарядки на низком уровне.

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Источник: gsmarena