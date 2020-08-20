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Бюджетники в приоритете: ZTE готовит продолжение ZTE Blade A7s

20.08.2020 565 0

Известный инсайдер представил полные характеристики очередного бюджетника ZTE Blade A7s 2020 года.

 

ZTE Blade A7s 2020 на рендерах

 

Со всеми разговорами об инновационных продуктах ZTE, мы совсем забыли о самом главном – бюджетном сегменте. А ведь компания берет свое и от выпуска бюджетников. Собрав хайп на почве первого серийного смартфона с подэкранной фронталкой, ZTE решила выпустить более доступное устройство. Речь идет о ZTE Blade A7s 2020, логическом продолжении прошлогоднего бюджетника с аналогичным названием.

 

В июне ZTE Blade A7s 2020 прошел проверку Федеральной комиссии по коммуникациям (FCC). В прошлом месяце смартфон был отмечен в списках бюро Bluetooth SIG. А сегодня популярный инсайдер Судханшу Амбхоре поделился официальными рендерами наряду с характеристиками и ценами на новинку.

 

Утечка показала, что Blade A7s 2020 имеет 6,5-дюймовый IPS-дисплей с вырезом в виде капли и разрешением HD+. Размеры устройства составляют 164,7 x 77,4 x 8,2 мм, вес - 179 граммов.

 

ZTE Blade A7s 2019

 

ZTE Blade A7s 2019﻿ года

 

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Интересен процессор – сердцем устройства выступает UNISOC SC9863A. Смартфон будет продаваться в двух версиях: 2 Гб оперативной памяти + 64 Гб хранилища и 3 Гб оперативной памяти + 64 Гб хранилища.

 

Основной блок камеры вмещает в себя три сенсора: главный на 16 Мп и два вспомогательных на 8 и 2 Мп. Для селфи-снимков производитель установил 8-мегапиксельную камеру.

 

ZTE оставили аудиоразъем 3,5 мм и добавили порт USB-C. Сканер отпечатков пальцев расположен на заднике устройства. Питать смартфон будет аккумулятор емкостью 4000 мАч с поддержкой зарядки на 10 Вт. Рендеры показывают, что смартфон будет продаваться в двух цветах: синем и черном.

 

Младшая и старшая версии смартфона оцениваются в 99 и 110 евро соответственно.

 

ZTE Blade A7s 2020

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Источник: Twitter

И
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ZTE ZTE Blade A7s 2020
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 20.08.2020

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Бюджетники в приоритете: ZTE готовит продолжение ZTE Blade A7s