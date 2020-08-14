В Сети начала появляться информация о выходе ZTE Axon A20 c подэкранной фронталкой

557

Слухи верны: ZTE действительно готовят первый смартфон с работающей фронталкой, установленной под экран. Им станет ZTE Axon A20.





Современные смартфоны похожи как две капли воды. Не разбирающийся человек вообще может и не отличить условный Xiaomi от условного Realme. А все потому, что уже долгое время не появляется ничего, что могло бы встряхнуть индустрию. Но идеи витают в воздухе, и одна и самых интересных задумок – фронталка под дисплеем. По слухам, многие производители, в том числе Samsung и Apple, уже давно пытаются спрятать фронталку под экраном, чтобы на дисплее не было никаких вырезов и отверстий.

Но, как бы забавно это не звучало, их опередит гораздо более скромная китайская компания ZTE. Ее новый аппарат Axon A20 может стать первым устройством с необычным расположением фронтальной камеры.

Вчера мы рассказывали вам о том, что компания уже начала сливать примеры фотографий, сделанных на модуль фронтальной камеры, для того, чтобы проверить, как отреагируют на качество обычные пользователи. Этим действием компания уже подтвердила наличие готовящегося к выходу смартфона.





А сегодня на сайте базы данных TENAA появился неизвестный аппарат ZTE с кодовым номером A2121, который, по слухам, и является тем самым A20. Как и всегда, в базе данных можно рассмотреть внешний вид устройства. К сожалению, изображение фронтальной части смартфона слишком темное, из-за чего невозможно подтвердить отсутствие каких-либо вырезов.

Китайский орган по сертификации дает хотя бы некоторое представление о спецификациях телефона, включая неопознанный процессор с частотой 2,4 ГГц, 12 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ хранилища и батарея емкостью 4120 мАч.

На задней стороне смартфона мы видим четыре камеры: на 64 Мп, 8 Мп и 2 Мп. Характеристики четвёртого модуля пока неизвестны

К сожалению, о новинке от ZTE известно не так уж много. Стоит не забывать, что данный аппарат вряд ли выйдет в «широкий прокат» - скорее всего, производитель «обкатает» его только на родине. Зато, если все срастётся, то нас ждут фронталки под дисплеем быстрее, чем кажется.





Читать также: ZTE: с качеством фото на подэкранную камеру все хорошо

Читать также: Представлен ZTE Axon 11 SE﻿﻿



Источник: Sparrows News