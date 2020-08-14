Где купить дешевле?
  • Andro-news.com
  • Новости
  • В Сети начала появляться информация о выходе ZTE Axon A20 c подэкранной фронталкой

В Сети начала появляться информация о выходе ZTE Axon A20 c подэкранной фронталкой

14.08.2020 557 1

Слухи верны: ZTE действительно готовят первый смартфон с работающей фронталкой, установленной под экран. Им станет ZTE Axon A20.

В Сети начала появляться информация о выходе ZTE Axon A20 c подэкранной фронталкой – фото 1

 

Современные смартфоны похожи как две капли воды. Не разбирающийся человек вообще может и не отличить условный Xiaomi от условного Realme. А все потому, что уже долгое время не появляется ничего, что могло бы встряхнуть индустрию. Но идеи витают в воздухе, и одна и самых интересных задумок – фронталка под дисплеем. По слухам, многие производители, в том числе Samsung и Apple, уже давно пытаются спрятать фронталку под экраном, чтобы на дисплее не было никаких вырезов и отверстий.

 

Но, как бы забавно это не звучало, их опередит гораздо более скромная китайская компания ZTE. Ее новый аппарат Axon A20 может стать первым устройством с необычным расположением фронтальной камеры.

 

Вчера мы рассказывали вам о том, что компания уже начала сливать примеры фотографий, сделанных на модуль фронтальной камеры, для того, чтобы проверить, как отреагируют на качество обычные пользователи. Этим действием компания уже подтвердила наличие готовящегося к выходу смартфона.

 

В Сети начала появляться информация о выходе ZTE Axon A20 c подэкранной фронталкой – фото 2

 

А сегодня на сайте базы данных TENAA появился неизвестный аппарат ZTE с кодовым номером A2121, который, по слухам, и является тем самым A20. Как и всегда, в базе данных можно рассмотреть внешний вид устройства. К сожалению, изображение фронтальной части смартфона слишком темное, из-за чего невозможно подтвердить отсутствие каких-либо вырезов.  

 

Китайский орган по сертификации дает хотя бы некоторое представление о спецификациях телефона, включая неопознанный процессор с частотой 2,4 ГГц, 12 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ хранилища и батарея емкостью 4120 мАч.

 

На задней стороне смартфона мы видим четыре камеры: на 64 Мп, 8 Мп и 2 Мп. Характеристики четвёртого модуля пока неизвестны

 

К сожалению, о новинке от ZTE известно не так уж много. Стоит не забывать, что данный аппарат вряд ли выйдет в «широкий прокат» - скорее всего, производитель «обкатает» его только на родине. Зато, если все срастётся, то нас ждут фронталки под дисплеем быстрее, чем кажется.  

 

В Сети начала появляться информация о выходе ZTE Axon A20 c подэкранной фронталкой – фото 3

 

Читать также: ZTE: с качеством фото на подэкранную камеру все хорошо

 

Читать также: Представлен ZTE Axon 11 SE﻿﻿

 

Источник: Sparrows News

ZTE Axon A20 ZTE Axon
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 14.08.2020

Комментарии

Всего комментариев: 1
 
Николай 0
Что за мода изворачивать смысл? Никакие фото компания не сливала, а провела просто слепой тест. Че за бред ты пишешь егорка? К сожалению, изображение фронтальной части смартфона слишком темное, из-за чего невозможно подтвердить отсутствие каких-либо вырезов. А что ты егорка собрался подтверждать ? Того чего нет ?Не разбирающийся человек вообще может и не отличить условный Xiaomi от условного Realme. Серьезно? Есть не условные смартфоны? Ты не сможешь отличить современные редми от реами? Ты это серьезно? Та они многие разные по дизайну кроме Redmi 9C и realme c11. Где андрейка набирает таких тупых?
14.08.2020 11:14
Ответить

telegram__banner.png
В Сети начала появляться информация о выходе ZTE Axon A20 c подэкранной фронталкой