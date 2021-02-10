Бюджетный S23 Ultra от Motorola

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Motorola G Stylus 2023 показали на фото

Motorola – единственный крупный бренд смартфонов после Samsung, который все еще производит смартфоны со стилусами. Но темпы выпуска подобных моделей совсем не впечатляют. Последний представитель вышел в 2022 году под названием Moto G Stylus 2022 , и он приобрел достаточно большую популярность среди пользователей, которые любят писать на своих телефонах. Глядя на зияющую дыру у рынка на этом сегменте и какой-то спрос компания вскоре выпустит его наследника Moto G Stylus 2023. Ожидается, что телефон поступит с новым дизайном и обновленными характеристиками.

Утечка рендеров, опубликованных OnLeaks, показывает, что у телефона будет изогнутая задняя часть с модулем камеры squircle. Мы видим, что устройство имеет двойную камеру и светодиодную вспышку. Текст на модуле подразумевает, что основная камера устройства будет 50 Мп. Впереди Moto G Stylus имеет перфорированный дисплей с довольно тонкими рамками вокруг. Но размер подбородка указывает на то, что дисплей будет IPS.

Главная изюминка смартфона – стилус – расположен в нижней части рядом с решеткой динамика и портом USB-C Type C. Интересно, что устройство также имеет 3,5-мм разъем для наушников внизу. Сегодня не так часто можно увидеть смартфоны с аудиоразъемами.

О других характеристиках смартфона пока можно догадываться. Но смотря на спецификации его предшественника и внешний вид, можно понять, что это будет бюджетная модель с изюминкой в виде стилуса. Он может быть представлен где-то в апреле, а теперь ожидаем официальное

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Источник: gizmochina

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