Бюджетный ударопрочный смартфон HOTWAV Hyper 7 для путешественников готов покорять – он уже доступен на Aliexpress

168

Бренд HOTWAY выпустил новый защищенный смартфон Hyper 7, являющийся более доступной версией популярного Hyper 7 Pro. Этот красавец подходит для использования в экстремальных условиях, таких как тяжелая работа, активный отдых и путешествия. HOTWAV Hyper 7 комплектуется всеми необходимыми стандартами защиты, а его технические характеристики приятно удивляют.

Dimensity 7050 5G, камера 64 Мп, частота обновления 120 Гц: главные фишки Hyper 7

HOTWAV Hyper 7 выполнен в интересном дизайне с трехцветной подсветкой RGB. Она загорается разными цветами во время зарядки или входящего сообщения. Дисплей FHD+ 2K диагональю 6.6 дюймов выдает яркую и насыщенную картинку, а частота обновления 120 Гц позволяет с удовольствием смотреть динамические видео и играть.

Смартфон получил производительный процессор под названием MediaTek Dimensity 7050 5G. Без проблем справляется с требовательными задачами и раскрывает свой потенциал на полную. Работает не только в сети LTE, но и в 5G, что соответствует современным стандартам связи.

Операционная система Android 14 предлагает полезные функции и возможности, улучшающие и облегчающие использование. Есть даже "умные" фишки с использованием AI.

Радует, что HOTWAV Hyper 7 подходит для фото- и видеосъемки за счет основного сенсора OMNIVISION разрешением 64 Мп. Присутствует функция PureCel Plus, улучшающая чувствительность и световой угол. Фронтальная камера Sony на 32 Мп. Доступна запись видео в 4K с 30fps.

Телефон не просто так называют ударопрочным и влагозащищенным. Ему не страшна вода, пыль, песок, падение с большой высоты и другое механическое воздействие. Он выдерживает все испытания и продолжает стабильно работать. Есть защита в соответствии с классами IP68 и IP69K, а также сертификация MIL-STD-810H.

На корпусе – мощный светодиодный фонарик Hyper LED Camping Light, обеспечивающий отличную видимость в полной темноте. Завершающий штрих – вместительный аккумулятор на 10800 мАч. Можно не переживать, что останетесь без связи в самый неподходящий момент.

Как видим, HOTWAV Hyper 7 – это многофункциональное мобильное устройство. Он идеально подходит для экстремальных сценариев, при этом выполняет и основные задачи.

В период с 17 по 26 марта на Aliexpress действует акционное предложение, и цена на Hyper 7 будет составлять всего $174.99 (благодаря промокоду HTWH7AL на $15). Воспользуйтесь ссылкой, чтобы выгодно купить ударопрочный смартфон.