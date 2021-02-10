C Snapdragon Wear 5100 и 5100+ смарт-часы на WearOS добавят в мощности и энергоэффективности

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Но анонс чипов может задержаться

Все смарт-часы на платформе Wear OS имеют один существенный недостаток: малое время автономной работы. Несмотря на все усилия различных компаний, часы с Wear OS не могут конкурировать, когда дело касается автономности, с Apple Watch и другими носимыми устройствами, основанными на других системах.

Частично решить эту проблему попытались выпуском новых чипов Snapdragon Wear 4100 и Wear 4100+. Оптимальный результат достигнут не был и остается надеяться, что еще лучше будут обстоять дела с энергоэффективностью у новых платформ Qualcomm — Snapdragon Wear 5100 и 5100+. Ожидалось, что новые чипы добавят и в плане производительности, а необходимый прирост мощности будет достигнут за счет установки большего количества ядер.

Но есть основания полагать, что в итоге Qualcomm могла отказаться от этой затеи и внесла серьезные изменения в архитектуру новых чипов. Все это может привести к задержкам и выход Snapdragon Wear OS 5100 и Wear OS 5100+ отложен. Ожидается, что новые процессоры будут компактными и созданы по нормам 4-нанометровой технологии.

Snapdragon Wear OS 5100 приписывают четыре ядра ARM Cortex-A53 с пиковой частотой 1,7 ГГц и графический ускоритель Adreno 702 с частотой до 700 МГц. Обещана поддержка до 4 Гб оперативной памяти LPDDR4X, постоянной стандарта eMMC 5.1, Bluetooth 5.2 и 4G LTE. Что касается Snapdragon Wear OS 5100+ то он получит аналогичные характеристики с одним единственным отличием — тут предложат сопроцессор QCC5100. Он возьмет на себя выполнение простых задач, чтобы «разгрузить» основной чип и снизить потребление энергии.

QCC5100 уже присутствует на рынке как независимый чип и в основном используется в Bluetooth-наушниках. В дополнение к радиомодемам он также предлагает аудиопроцессор, который, помимо прочего, поддерживает активное шумоподавление. Поскольку у чипа также есть собственный графический процессор и контроллер дисплея, он также может отображать графику на экране умных часов, если это необходимо. Среди прочего QCC5100 также обладает блоком ​​машинного обучения ARM Ethos, который можно задействовать для обнаружения активности, измерения сердечного ритма и обнаружения падений.

Чип управления питанием, входящий в QCC5100, также позволит использовать тактильные датчики LRA и 1-ваттный усилитель для динамиков. Это должно значительно улучшить тактильную отдачу на умных часах.

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Источник: winfuture