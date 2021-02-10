C Snapdragon Wear 5100 и 5100+ смарт-часы на WearOS добавят в мощности и энергоэффективности
Но анонс чипов может задержаться
Все смарт-часы на платформе Wear OS имеют один существенный недостаток: малое время автономной работы. Несмотря на все усилия различных компаний, часы с Wear OS не могут конкурировать, когда дело касается автономности, с Apple Watch и другими носимыми устройствами, основанными на других системах.
Частично решить эту проблему попытались выпуском новых чипов Snapdragon Wear 4100 и Wear 4100+. Оптимальный результат достигнут не был и остается надеяться, что еще лучше будут обстоять дела с энергоэффективностью у новых платформ Qualcomm — Snapdragon Wear 5100 и 5100+. Ожидалось, что новые чипы добавят и в плане производительности, а необходимый прирост мощности будет достигнут за счет установки большего количества ядер.
Но есть основания полагать, что в итоге Qualcomm могла отказаться от этой затеи и внесла серьезные изменения в архитектуру новых чипов. Все это может привести к задержкам и выход Snapdragon Wear OS 5100 и Wear OS 5100+ отложен. Ожидается, что новые процессоры будут компактными и созданы по нормам 4-нанометровой технологии.
Snapdragon Wear OS 5100 приписывают четыре ядра ARM Cortex-A53 с пиковой частотой 1,7 ГГц и графический ускоритель Adreno 702 с частотой до 700 МГц. Обещана поддержка до 4 Гб оперативной памяти LPDDR4X, постоянной стандарта eMMC 5.1, Bluetooth 5.2 и 4G LTE. Что касается Snapdragon Wear OS 5100+ то он получит аналогичные характеристики с одним единственным отличием — тут предложат сопроцессор QCC5100. Он возьмет на себя выполнение простых задач, чтобы «разгрузить» основной чип и снизить потребление энергии.
QCC5100 уже присутствует на рынке как независимый чип и в основном используется в Bluetooth-наушниках. В дополнение к радиомодемам он также предлагает аудиопроцессор, который, помимо прочего, поддерживает активное шумоподавление. Поскольку у чипа также есть собственный графический процессор и контроллер дисплея, он также может отображать графику на экране умных часов, если это необходимо. Среди прочего QCC5100 также обладает блоком машинного обучения ARM Ethos, который можно задействовать для обнаружения активности, измерения сердечного ритма и обнаружения падений.
Чип управления питанием, входящий в QCC5100, также позволит использовать тактильные датчики LRA и 1-ваттный усилитель для динамиков. Это должно значительно улучшить тактильную отдачу на умных часах.
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Источник: winfuture
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