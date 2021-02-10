Canalys: Samsung лидер, падение Xiaomi и взлет Realme

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Смартфоны Xiaomi теряют популярность, а Realme набирает обороты

Как сообщила аналитическая компания Canalys, Samsung продолжает удерживать за собой лидерскую позицию на европейском рынке смартфонов по итогам первого квартала нынешнего года. Они подсчитали, что треть всех поставленных смартфонов несли на себе логотип южнокорейского гиганта и компания контролирует 35% рынка мобильных устройств.

Вместе с тем эксперты отмечают, что по итогам первых трех месяцев нынешнего года поставки смартфонов на рынок Европы просели на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В количественном выражении это 41,7 млн отгруженных мобильников против 46,4 млн годом ранее.

На втором месте оказалась Apple, доля которой составила 21% и в ее активе 8,9 млн поставленных iPhone. Третьей стала Xiaomi, на устройства которой пришлось 20% всех отгруженных смартфонов. Увы, первый квартал стал не самым успешным для компании, и она откатилась назад, потеряв 3% доли рынка.

А вот realme напротив смогла существенно нарастить поставки своих устройств, и рост составил 177% по сравнению с первым кварталом прошлого года. Сейчас компания контролирует 5% доли рынка и количество отгруженных смартфонов составило 2,1 млн против 0,8 млн годом ранее. Замкнула пятерку лучших Oppo с долей 4%.

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Источник: canalys